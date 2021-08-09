破晓传说中有哪些角色 破晓传说角色有哪些

2021-08-09 16:56:33 来源：互联网 编辑：佚名

破晓传说是由BANDAI NAMCO Entertainment发行的一款动作冒险游戏，在游戏中有不少角色，不同的角色有自己的特点和技能，这里就为各位介绍一下破晓传说中的角色和背景，感兴趣的玩家一起来看看吧。

破晓传说角色图鉴和角色背景故事。

奥尔芬

执握火炎大剑，并举起反旗的达纳人奴隶。

戴着谜样的面具，以完全没有记忆的状态苏醒。

不论是在每日的劳动中逐渐倒下的达纳同胞，又或是袖手旁观并恣意嘲笑的雷纳人。这些对达纳人来说已经习以为常的光景，看在没有记忆的奥尔芬眼里，却激发了他内心强烈的愤怒。

与希侬相遇、并获得了火炎之剑的奥尔芬，将藉由打倒各地的将领与破坏隔阂各地的高墙，挑起夺回自由的胜利之战。

希侬



遭到雷纳同胞追捕，充满谜团的女主角。

虽身为雷纳人却被雷纳士兵追捕，也在被追捕的途中与奥尔芬相遇。战斗自不在话下，也会利用星灵术治愈等帮助奥尔芬。卡拉葛利亚的将领「别祖(ビエゾ)」称她为「背叛者」。

为什么她会雷纳的士兵追缉呢?而且，在这样连达纳人与雷纳人对话都显得稀奇的地方，她不惜利用达纳人也要完成的真正目的又是什么呢?

琳薇尔

受到迫害而隐居的一族末裔。

琳薇尔的族人虽然身为达纳人却可以使用星灵术，因此在过去被称为魔法使。但不晓得是否因为是这样特异的存在，让他们不只远离雷纳人，也远离同为达纳的同胞而隐居。

耳闻关于卡拉葛利亚火炎之剑的传言，并且同样拥有解放西斯罗狄亚的愿望，而出现在奥尔芬与希侬的面前。但是因为某个过往，让琳薇尔对雷纳人的敌意比他人还要强一倍，在与同为雷纳人的希侬同行的旅途中，更抱持着纠葛。

洛



背叛同胞，成為雷納走狗的少年。

隶属于为巩固雷纳支配而存在的秘密警察组织蛇眼的达纳少年。

阻挡在抵达西斯罗狄亚的奥尔芬一行人，并且将他们以危险分子的罪名逮捕，阻碍一行人的行动。为什么身为达纳人的他会背叛同胞，甚至以雷纳组织一员的身分抓捕同胞呢?时而见到他露出苦恼的表情，以及潜藏内情的过去又是怎么一回事?

奇莎兰

秘奥义：圣煌割碎壁。

为雷纳人效劳、相信和平共处的达纳士兵。

为杜欧哈林效劳的达纳士兵。其体能在达纳人所组成的军队中首屈一指，并受到雷纳士兵们的尊重。身上的装备皆由雷纳所制造。擅长使用钝器与盾进行近身战斗，除了进行高威力广范围攻击外，同时以盾守护伙伴。

秘奥义：地质分裂

对达纳人表示友好、奇特的雷纳人。

以友好的态度对待达纳人的雷纳贵族。对音乐、诗歌与古董收藏等艺术有着深厚的了解。精通棍术与星灵术，可配合战况进行全方位的战斗。

破晓传说角色图鉴大全为大家分享到此，文中主要介绍了全角色的背景和图鉴，感兴趣的玩家9月份不要错过哦。

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