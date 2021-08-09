英雄连3什么时候发售 英雄连3还有多久上市

2021-08-09 16:24:45 来源：互联网 编辑：佚名

英雄连3是英雄连系列的第三部作品，是一款由Relic Entertainment制作的一款RTS游戏。英雄连这个系列广受各位玩家好评，单单是英雄连2刚上市5天就卖出了39万份，至今为止英雄连2都是一款深受玩家喜爱的一款游戏。之前不久官方由宣布英雄连3离发售时间不远了，很多玩家都好奇什么时候上市，下面就带来英雄连3游戏发售时间介绍，一起来看看吧。

英雄连3发售时间

世嘉旗下的加拿大游戏开发商Relic Entertainment，宣布英雄连3将于2022年登陆PC平台，且支持中文。

Relic Entertainment以开发即时战略类rts游戏著称，其作品包含战锤40K战争黎明、家园以及2017年发售的帝国时代Ⅳ，其中英雄连系列更是被老玩家津津乐道。

以上就是关于英雄连3发售时间的所有内容，游戏曾在steam中有过免费试玩。时隔8年，相信制作组一定能将这款游戏打造的更加出色，就让我们敬请期待。

