机甲武装什么时候发售 机甲武装几号上市

2021-08-09 16:04:36 来源：互联网 编辑：佚名

机甲武装是一款由Lioncode Games开发的一款机甲末日回合制战斗游戏，游戏中玩家需要控制自己的机甲和变异敌人作战，这款游戏目前比较冷门，那么在这里就给大家介绍一下机甲武装的发售时间和游戏介绍，感兴趣的玩家一起来看看吧。

机甲武装发售时间

游戏名：机甲武装

发售日期：2021-08-10

游戏类型：策略战棋SLG

机甲武装游戏介绍

《机甲武装》是一款基于末日的回合制战术游戏，指挥自定义机甲并战胜成群的怪物。利用地形、机甲的独特技能以及您的智慧，在一系列不断变化的战略斗争中存活并给人类带来新的希望。

以上就是关于机甲武装发售时间和介绍的全部内容，这款游戏目前知晓的玩家不多，可能是回合制的玩法在当前不怎么流行，不过相信这款游戏一定有属于自己的特点，感兴趣的玩家可以尝试一下这款游戏。