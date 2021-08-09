黑书是什么类型的游戏 黑书好不好玩

2021-08-09 10:15:40 来源：互联网 编辑：佚名

黑书是即将发售的一款是由Morteshka公司开发的黑暗风格的冒险游戏，游戏是卡牌回合制战斗玩法，讲述的是一名年轻法师与黑暗势力斗争到底的故事。深入冰冷而诱人的俄国民间传说的世界，揭开藏在黑暗中的秘密。下面就为大家介绍黑书的游戏特色，一起来看看吧。

黑书游戏特色介绍



黑书是一款黑暗风格的角色扮演冒险游戏，故事发生在神话与现实交织的世界里。玩家将扮演一名年轻的法师在沙皇时代的俄国乡间漫游，一边对抗邪恶势力一边帮助百姓。

年轻的瓦西丽莎注定要成为一名女巫，但她决定无视自己的命运并嫁给自己的心上人。不过随着她未婚夫的离奇死亡，她的这个梦想也破灭了。

失去爱人的瓦西丽莎心如刀绞，于是踏上了寻找黑色之书的旅途。传说这件恶魔神器强大无比，只要解开它的7个封印，它就能满足一切愿望。

和瓦西丽莎一起踏上冒险之旅，穿越俄国的乡间，通过对抗恶魔和进行驱魔仪式的方式帮助百姓排忧解难。

以上就是关于黑书的游戏特色和故事背景，喜欢黑暗风格角色扮演类游戏的玩家不要错过。