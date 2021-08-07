怪物猎人物语2武器怎么选 那些武器厉害

2021-08-09 09:58:22 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2游戏中有不少武器装备供玩家选择，这些武器装备搭配选择方面非常广，许多玩家不知到该怎么选择，下面就为大家介绍怪物猎人物语2装备选择，一起来看看吧。

怪物猎人物语2武器选择

弓pve连射唯一出路，用鏖魔套就鏖魔弓，不然就金狮子弓，其实推荐各个属性都做一把。打pvp就带扩散，1打4强无敌，冰咒弓面板最高。

笛子分情况，只为补充打击面就带冰咒笛(鏖魔套就尾锤笛)，吹buff当工具人就冰咒炎王灭尽各一把三种buff，此套路刚需鼓笛特。

装备选择方面坚持面板就是一切原则，各属性强化特最佳，会心对决追击都是虚的，在此基础上选择防高的或者帅的都行。

技能方面大剑锤子的输出值得专门为其配套技能，大剑核心技能蓄剑羁绊特，pve以蓄力斩为主要输出，找对决机会。锤子核心技能蓄锤，搭配对应debuff类三猜随从，合击蹭蓄力，主打追击输出，黄技破部位效率也很高。

以上就是关于怪物猎人物语2中武器选择推荐，玩家如果有觉得更好的搭配可以自行选择。