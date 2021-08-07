绯红结系开始选男主还是女主 选男女主哪个角色

2021-08-09 09:45:03 来源：互联网 编辑：佚名

绯红结系这款游戏中玩家开始可以选择男女主两个路线，哼多玩家比较纠结开始选选谁比较好，这里就伟大加介绍一下绯红结系开始男女主角的选择，一起来看看吧。

绯红结系开局男女主选择

从游戏设计上个人觉得应该是先男主线后女主线：

1、男主攻击力比女主高很多，技能点前置要求低，初期就能打出很好的伤害，点出碎击返SAS量表之后就是永动机，容易上手。

2、男主线一路上没有太难打的boss，队友羁绊容易升级，队伍等级通关时很容易到5级，整体难度低。

3、一些人物关系、前置剧情都在男主线交代的比较清楚，先打女主线会觉得有些剧情比较跳，get不到伏笔，不过大致也能猜出来。

4、女主攻击力低，考验操作，技能点前置需求高，战斗基本靠念力和SAS，先玩男主线可以保留等级提前积攒一些BP点，上手就容易很多。

5、男主线剧情比较平，没什么代入感，女主线前期剧情一直绕着姐姐转，但是戏剧冲突和反转比较多。

6、先玩男主线再玩女主线会有先抑后扬的小惊喜，反之则会觉得整体剧情很垮(相当中二)。

7、无论先玩哪一条线，都不必顾虑队友羁绊和小队等级是否升到最高，两条线各算各的，都通关后可以自由切换男女主再去刷材料(推荐用男主刷，清怪快)，所以交换材料优先考虑最终武器和装备，换线后可以继续用。

8、队友支线剧情从设计上也感觉是先男主后女主比较合理，从他们的一些情绪变化上可以看出(先在男主那里求安慰，再跑去女主那里表态度)。

9、队伍推荐带大叔和小正太，两人攻击力高，自保能力强，不容易趴，而且大叔的6级SAS也需要带队里才能触发。SAS技能推荐优先刷复制女和闪电男的羁绊，男女主都好用到爆。

10、通关某一条线再玩另一条时两个主角最后的羁绊情节会多出来一段剧情，男主送女主耳夹，女主送男主手工，先通关的主角没这段剧情，会在两条线都通关后重置这个羁绊情节。

11、通关后送的交换道具可以读取通关存档后在商店交换两个主角的最终武器，队友的最终武器交换道具需要刷通关后新出的特殊任务，两个主角各4个任务。

12、每个礼物送一次，每个羁绊情节必做的情况下，男主线到阶段11可以刷满闪电男到6级，女主可以刷满复制女。

13、脑驱动点了回血就是神技，打马戏团和最终boss全程都不用磕药，脑内空间点了伤害减免才开始好用。

14、跟在后面的两个队友会加羁绊，想刷谁的羁绊就带谁出门，送大心礼物大概6-10个左右升一级。

15、虽然80%是PPT过场，但感觉算是一种创新，有点新鲜感。

以上就是关于绯红结系开场男女主的选择内容，这只是给各位玩家一个建议而已，玩家可以选择自己喜欢的主角开场。