神佑释放怎么钓鱼 鱼有什么用

2021-08-09 09:32:38 来源：互联网 编辑：佚名

在神佑释放游戏中是是一种休闲的采集玩法，钓鱼能给玩家带来不少收益，玩家不但可以体验钓鱼的乐趣，还能通过钓鱼获得高额的奖励，不少玩家不知道钓鱼怎么钓，鱼有什么用，下面为大家介绍一下，一起来看看吧。

神佑释放钓鱼方法

1.靠近可供钓鱼的地方，按【F】键进入钓鱼模式。

2. 选择好所需的方向后，点击鼠标右键即可抛出鱼竿。(开始投掷时，功率表会显示，投掷距离是根据您选择的最终功率来决定的)



3. 如果您在投掷成功后等待，咬钩开始时，会有一个光。然后，按照屏幕上的控制指南开始上钩。

4. 如果成功上钩，就可以按照屏幕上的控制指南继续收线将鱼拉出水面。(鱼儿反抗或QTE失败时，鱼线可能会断裂)

鱼有什么用

进入菜单(Esc)>物品栏>杂货，检查钓到的鱼。

钓到的鱼可以卖给NPC获得金币，也可以在篝火中提取获得料理的材料。

以上就是关于神佑释放钓鱼方法和鱼的作用，希望能对各位玩家有所帮助。