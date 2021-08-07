神佑释放邮箱在哪里 怎么看邮件

2021-08-09 09:21:03 来源：互联网 编辑：佚名

再神佑释放游戏中玩家一般做完活动或者官方送的奖励都会发到有邮箱里，玩家之间也可以互相寄东西，不少玩家不知道邮箱在哪里，下面就为大家介绍一下神佑释放邮箱怎么查看。

神佑释放邮箱查看方式

玩家可以在大地图上找到信封标志，这就是邮箱NPC的地点坐标，沿着大地图的指引，玩家可以找到邮箱NPC。

找到邮箱之后，玩家和邮箱对话就可以打开自己的邮箱了。

以上就是关于神佑释放关于邮箱的全部内容了，目前游戏刚刚上线，很多官方发放的奖励都在邮箱中，玩家领取之后可以按F批量删除不需要的邮件。