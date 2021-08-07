神佑释放DLC有几个 DLC多少钱

神佑释放已将上架steam了，游戏本体免费，目前官方有推出DLC，不少玩家不知道DLC有几个，也不知道DLC多少钱，这里就为大家介绍一下神佑释放DLC的数量和内容。
游戏本体免费。
游戏的dlc有三个版本，分别为豪华创始人礼包，尊贵创始人礼包，终极创始人礼包。
三个礼包售价如图所示，分别为63元，104元，189元，目前享有10%折扣。
以上就是关于神佑释放DLC的全部内容，DLC里一般都是游戏开荒时候用到的一些物品，玩家可以按照自己的需要购买。
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