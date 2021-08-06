腐烂国度3开发到哪了 腐烂国度3制作的怎么样

2021-08-07 12:57:59 来源：互联网 编辑：佚名

腐烂国度3是由微软开发的腐烂国度系列的第三部作品，18年自从腐烂国度2发售玩家购买人数已经如破了两百万，这对于制作组来说是一莫大的鼓舞，毕竟当时坚持开发不容易，制作组也没想到这个IP会受到这么多玩家的关注。那么目前腐烂国度3开发的怎么样了呢？

关于腐烂国度3的开发进度



在不久前结束的微软XSX发布会上，我们看到了一款全新的第一方XSX大作，它就是Undead Labs的《腐烂国度3》。虽然我们并没有看到任何实机试玩影像，但预告片还是透露了一些我们可以期待的东西，比如丧尸动物，雪地的场景等等。

《腐烂国度2》的官方推特近日表示，他们为《腐烂国度3》的公布感到十分激动，并透露称这款游戏还处于早期的制作准备阶段，他们希望未来能够与我们分享更多的信息。而对于那些没有玩过《腐烂国度》并且对这个系列有兴趣的玩家，他们表示目前《腐烂国度2》正在全平台促销中，促销截止时间为7月29日。

《腐烂国度》的开发商Undead Labs于2018年被微软收购，它在同一年发售了《腐烂国度2》，不过游戏首发出现了很多bug和其他问题。至于《腐烂国度3》，它将会登陆PC和XSX平台，发售时间还未公布。

目前为止关于腐烂国度3的开发消息就这些，但Xbox主管Phil Spencer已经确认新的Xbox硬件正在研发中，在这种情况下，《腐烂国度3》有很大可能登陆新主机。