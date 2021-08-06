泰坦陨落3在做了吗 开发到哪了

2021-08-07 12:40:07 来源：互联网 编辑：佚名

泰坦陨落3是泰坦陨落系列的第三部作品，由Respawn Entertainment工作室制作，是一款机甲科幻作品，其中泰坦陨落2非常出彩，今年登陆Steam后很快就收获了24000多条评测、95%的好评率。而现在有新的小道消息称：泰坦陨落3正在开发当中。

泰坦陨落3是否在制作

据知名《Apex英雄》爆料人TheNeon_Beast透露，《泰坦陨落3》目前正在幕后悄悄开发;爆料推特现在已经被删除了，但里面提到了多个消息来源，而且TheNeon_Beast以前有过多次准确爆料的历史。此外，另一位数据挖掘者Biast12也确认了这一消息。

虽然这些消息未经官方证实，不过随着《Apex英雄》(与《泰坦陨落》设定在统一世界、同为重生娱乐开发)的成功，重生娱乐CEO Vince Zampella曾表示对于这个系列再次产生兴趣，而且其母公司EA也表示如果时机合适，确实可能有新动作。

游戏开发到哪了



目前重生工作室手头有很多项目在做，《Apex英雄》还在更新，新的VR游戏《荣誉勋章：超越巅峰》也是他们负责，而且还有消息称他们的《星球大战 绝地：陨落的武士团》也有续作。假如《泰坦陨落3》真的在做，可能也要很久才能正式推出。

以上就是关于泰坦陨落3制作进度的全部内容了，泰坦陨落3距离发售的时间只能等官方进一步放出消息，玩家们就慢慢等待吧。