英雄传说创之轨迹什么时候上市 创之轨迹多久发售

2021-08-07 12:04:25 来源：互联网 编辑：佚名

英雄传说创之轨迹是由Falcom公司开发制作的一款游戏，也是轨迹系列的新作，许多玩家多英雄传说创之轨迹pc的发售时间想要了解一下，这里就给大家带来英雄传说创之轨迹pc的发售时间，一起来看看吧。

英雄传说创之轨迹pc上市时间

《英雄传说：创之轨迹》将于8月26日在Steam和Switch上同步推出，游戏支持繁体中文。

故事RPG“轨迹”系列诞生15周年的纪念之作，同时也是系列最新作品的《创之轨迹》登陆Steam!

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