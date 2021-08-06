狙击手幽灵战士契约2怎么控制准星 准星怎么调整

狙击手幽灵战士契约2中的准星使玩家观察敌人和射杀的重要设备，不少玩家不知道该怎么控制，这里就为大家介绍狙击手幽灵战士契约2中准星的控制调整方法，一起来看看吧。
不同的狙击位置风力影响不同，先进行望远镜测距，然后qe调整瞄具比例，再进行试射。
超远距离狙击只要谨慎可以比较好的观测着弹点，你根据几次着弹点修正再开火就好。
另外高难度也可以不只爆头击杀，重型狙击打中躯干也可，还有更有效的办法打油桶炸死契约目标也可以。
你永远可以相信高科技子弹哈，必定在准心正中。
以上就是狙击手幽灵战士契约2准星的控制和调整的全部内容，希望能够帮助各位玩家。
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兽人必须死3是一款动作塔防游戏，玩家不仅可以使用陷阱来阻挡怪物的进攻，又要使用手中的武器消灭敌人，那么有什么武器在前期好用呢，下面就为玩家们介绍一下兽人必须死3前期有什么武器厉害，一起来看看吧。兽人必须死3前期武器选择霸主大剑优势：近战在前期砍小怪可以说强无敌，高伤害+顺劈攻击能瞬间清理大量低血量的