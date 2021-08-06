狙击手幽灵战士契约2怎么控制准星 准星怎么调整

2021-08-07 11:55:32 来源：互联网 编辑：佚名

狙击手幽灵战士契约2中的准星使玩家观察敌人和射杀的重要设备，不少玩家不知道该怎么控制，这里就为大家介绍狙击手幽灵战士契约2中准星的控制调整方法，一起来看看吧。

狙击手幽灵战士契约2控制方法

不同的狙击位置风力影响不同，先进行望远镜测距，然后qe调整瞄具比例，再进行试射。

超远距离狙击只要谨慎可以比较好的观测着弹点，你根据几次着弹点修正再开火就好。

另外高难度也可以不只爆头击杀，重型狙击打中躯干也可，还有更有效的办法打油桶炸死契约目标也可以。

你永远可以相信高科技子弹哈，必定在准心正中。

以上就是狙击手幽灵战士契约2准星的控制和调整的全部内容，希望能够帮助各位玩家。