狙击手幽灵战士契约2怎么点天赋 天赋怎么加点

2021-08-07 11:50:19 来源：互联网 编辑：佚名

狙击手幽灵战士契约2游戏中有不少天赋，这些天赋能够提升角色的能力，不同的天赋有不同的效果，不少玩家不知道天赋该怎么点最好，这里就为大家介绍一下狙击手幽灵战士契约2的天赋加点，一起来看看吧。

狙击手幽灵战士契约2天赋加点方案

加点推荐

天赋优先点前两个，面具侦查、辅助潜行。

无人机经常被干扰，远程狙击用不到潜入有别的办法暂时不点，炮塔的射程1000米和消音倒是可以优先点出。

设备装置里面的后俩陷阱和医护早期作用不大最后点，技师优先级也不高毕竟很多时候用的道具就炮台和C4、飞刀中的两个。

面具优先点满器具也就是第一项，不管热成像、解锁望远镜距离、自动标记附近敌人都是好用中的好用。

意识起码点出第二项来更好暴露狙击手视线，移动点到第二层提高耐力条。

辅助和潜行的第一项主要是携带子弹，只要你不是狂战士打法已经经常摸尸体子弹不会不够的，可以点到第二层多带点狙击子弹。

渗透者尽快点出第三个双向滑索，很多本来只能单向的滑索可以反向用，方便了许多强烈建议。

刀具的话如果不习惯用近战暗杀也要点出第一项，这样背后摸双人敌人可以一个qte杀两个不用惊动其他人。

第三项刀重甲的可以等后期点，毕竟你用轻中狙高科技子弹或者穿甲子弹爆头必死，重狙普通子弹爆头就死了，也可以用毒箭毒杀重甲。

以上就是关于狙击手幽灵战士契约2天赋加点的所有内容了，天赋能够增加角色的能力，也能大大提升游戏的可玩性，推荐各位玩家优先点出。