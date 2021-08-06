彩虹六号异种预购奖励内容是什么 预购多少钱

2021-08-06 16:48:47 来源：互联网 编辑：佚名

彩虹六号异种预售已经开启了，游戏虽然经历了多次跳票还是预计在2022年1月发售，既然已经预售，估计有不少玩家对游戏预售的奖励有什么内容和价格比较感兴趣吧，那么接下来就为大家介绍关于彩虹六号异种预购奖励内容和价格，一起来看看吧。

彩虹六号异种预购奖励内容和价格

彩虹六号异种豪华版较之标准版，除了游戏本体之外，还包含3个装饰物同捆，以及经验值加成道具等精彩内容。立即预购游戏，即可获得奖励装饰物补给包。

另外，预购游戏(标准版、豪华版均可)可获得Finka和Lion专属服装，“汽化无影”通用武器涂装和“紧急着陆”饰品。

彩虹六号异种的PS5版本也已在PlayStation港区商城上架，其数字标准版定价468港币(385.7元)，豪华版定价638港币(525.8元)。彩虹六号异种将登陆PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Stadia、亚马逊Luna、PC平台(Ubisoft Connect)以及育碧订阅服务Ubisoft+，游戏完全支持跨平台游玩、跨平台存档以及跨平台进度共享。

以上就是彩虹六号异种的预购奖励内容和价格就给大家分享到这里，喜欢这款游戏的玩家可以购买了。