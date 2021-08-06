彩虹六号异种什么时候上市 什么时候出

2021-08-06 16:38:04 来源：互联网 编辑：佚名

彩虹六号异种是彩虹六号系列的新做，游戏由育碧制作发行，在最近的游戏展，相信大家见到了不少自己期待已久的彩虹六号异种，这里就为大家带来了彩虹六号封锁发售日期。

彩虹六号异种上市时间

发售时间：预计2022年1月发售

其实育碧官方在之前说过彩虹六号异种打算就在今年发售，但是育碧再次推迟了《彩虹六号：异种》延期到了2022年1月

在官方发布的公告中，育碧称之所以要将《彩六：异种》延期，是因为需要“更多时间实现其愿景”。

以上就是关于彩虹六号异种上市的消息，IGN说《彩虹六号：异种》已经经历过多次跳票，《彩虹六号：异种》最初公布于E3 2019活动中，定于2020年发售，但如今游戏在多次延期之后已经跳票到了2022年。