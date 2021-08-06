影子武士3什么时候发售 什么时候上市

2021-08-06 16:13:02 来源：互联网 编辑：佚名

影子武士3是由开发商Devolver Digital制作的第一人称动作射击游戏，是影子武士系列的第三部作评。影子武士3也称做影武者3，玩家需要扮演王洛这一角色，游戏中角色可利用组合枪支、刀剑、魔法对抗恶魔军团;同时在游戏不断升入过程中，玩家需要不断完成固定挑战任务。下面就带来影子武士3的发售时间。

影子武士3发售时间

发售时间：2021年末



开发商Flying Wild Hog在之前正式公布了新作《影子武士3》，游戏现已上架Steam，支持简中。此外，据外媒Gematsu报道，发行商Devolver Digital将在太平洋时间7月11日中午12点(北京时间12日凌晨3点)举行的活动中公布首段实机演示。

以上就是关于影子武士3上市发售时间，官方只在steam上发布作品会在2021年发售，但是没有具体时间，如果游戏跳票就是另外一回事了。