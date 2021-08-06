上行战场怎么升级武器 武器怎么升级

2021-08-06 15:56:25 来源：互联网 编辑：佚名

上行战场是一款射击ARPG游戏，既然是一款射击游戏，那么游戏中肯定会有多种武器装备，不少玩家不知道该怎么升级这些武器，这里就为大家带来上行战场武器升级的方法，一起来看看吧。

上行战场武器升级

升级方法

只要找到了所需的零件，所有的武器都能进行升级。

去找枪械技师，把手里的任意一件武器升级到下一个Mk.等级。每个等级都会增加伤害。

武器升级是持续的，一款升级会在手里的全部同型号武器上生效。

例如即使你卖掉了所有目前拥有的P1保护者，如果以后又得到一把新的，游戏还是会记住你的Mk.等级。

升级需求

材料用来升级武器等级，分为三个等级，1~5级装备(基础)、6~8级装备(高级)、9~10级装备(优质)，不同等级需要的材料数量也不同，

部件会散落在整个世界(按M后地图上黄色小箱子)，击杀随机刷新的悬赏敌人同样能获得基础、高级材料。

有时地图上会随机刷新悬赏精英，干掉精英后可以获得不同等级材料。

1~5级武器需要基础材料：2级需要1个、3级需要2个、4级需要3个、5级需要5个。

6~8级武器需要高级材料：6级需要1个、7级需要2个、8级需要3个。

9~10级武器需要优质材料：9级需要1个，10级需要2个。

以上就是91为大家带来的关于上行战场武器的升级方法，希望更帮到大家。