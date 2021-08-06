帝国时代4有几个国家 有哪些文明

帝国时代4一直是众多玩家高度关注的话题，在游戏中玩家要选择自己喜欢的国家进行游戏，但是有不少玩家不了解帝国时代4里有几个可供选择，下就为大家介绍关于帝国时代4国家有几个，感兴趣的玩家来看看吧。
帝国时代4游戏中，首发一共有八个国家：俄罗斯、法国、阿巴斯王朝、神罗、蒙古国、德里、中国以及英国。
俄罗斯：
882-1547欧洲共同体，征服、扩张、贸易。
法国：
840-1559欧洲共体，侵略、骑兵，经济。
阿巴斯王朝：
750-1517欧洲共同体，研究，反骑兵，黄金时代。
神罗：
936-1517欧洲共体，步兵、宗教，防守。
蒙古国：
1000-1500欧洲共同体，侵略，游牧，流动性。
德里：
中国：
建筑物建造速度快50%，开始多2个村民，帝王时代免费研究化学。建造两座地标建筑后进入王朝，王朝可以提供特色科技和单位。
英国：
农田价格减半，靠近磨坊的农田采集效率快15%，黑暗时代可以生产早期剑士，村民战斗力更强且配备弓箭、城镇中心、防御塔和哨站以及要塞具有城堡联结功能，为附近的己方单位增加25%攻击速度，城镇中心放箭量翻倍。
以上就是关于帝国时代4中开始可选的全部国家，之后的国家官方可能会发布DLC，大家请期待更多关于帝国时代4的最新消息。
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