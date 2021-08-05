审判之逝湮灭的记忆几号上市 什么时候出

2021-08-05 17:47:07 来源：互联网 编辑：佚名

审判之逝湮灭的记忆是前作审判之眼的续作，游戏由SEGA制作发行，世家还公布了最新预告片，并仍邀请到日本著名演员木村拓哉饰演男主角“八神隆之”，其他共演演员包括：光石研、山本耕史、玉木宏等。许多玩家对审判之逝湮灭的记忆的上市时间非常感兴趣，一起来看看吧。

审判之逝湮灭的记忆

上市时间：2021年9月24日

该作将于9月24日上市，登陆PS4、PS5、Xbox One和XSX/S平台，支持中文。

以上就是关于审判之逝湮灭的记忆上市时间的内容，其中还有继承前的小游戏玩法，各位玩家可以期待一下。