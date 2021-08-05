伊苏9有哪些料理 料理怎么收集

伊苏9是伊苏系列的第九部正统续作，游戏中有不少料理可供玩家收集，玩家还可以在收集料理方面取得成就奖杯。这些料理还为玩家提供一些加成。许多玩家不知道如何收集，这里就为大家带来了伊苏9的全料理收集方法。
芦笋肉卷
第5部与中央区的培里对话。
野菇浓汤
第5部与监狱外围区东北侧矿洞门口的作业员维萨姆对话。
什锦薄饼
米利安努平原・祭祀遗迹附近的宝箱。
起司焗烤
第6部与娱乐区的餐馆洁西卡对话。
苹果派
蓝色花瓣收集110枚奖励。
蒜味烤菇
第7部与贵族区的诺亚家的帕鲁梅对话。
白色蛋派
席艾尔峡谷小径宝箱。
凯旋纪念拼盘
最終幕与正门大街的纪念摊贩珍妮特对话。
爽口冰沙
喂莫尔比昂4种干粮。
以上就是关于伊苏9全料理收集的全部内容了，料理收集起来比较麻烦，最后祝玩家有出息愉快。
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