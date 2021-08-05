伊苏9有哪些料理 料理怎么收集

无双系列的游戏基本都有秘武，战国无双5也不例外，秘武获取的条件比较繁琐，需要玩家不听的刷刷刷，所以导致游戏非常耐玩，但是其极高的属性和稀有的品质又在吸引着玩家们去收集，收集这些武器还能解锁成就奖杯，接下来就为玩家们介绍一下关于战国无双5中秘武有哪些，需要怎么获得。战国无双5全秘武种类和获得方法大太刀

2021-08-05 | 0