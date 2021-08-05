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伊苏9有哪些料理 料理怎么收集

2021-08-05 16:52:18来源：互联网编辑：佚名

伊苏9是伊苏系列的第九部正统续作，游戏中有不少料理可供玩家收集，玩家还可以在收集料理方面取得成就奖杯。这些料理还为玩家提供一些加成。许多玩家不知道如何收集，这里就为大家带来了伊苏9的全料理收集方法。

QQ截图20210805164358.png

伊苏9全料理收集指南

芦笋肉卷

第5部与中央区的培里对话。

野菇浓汤

第5部与监狱外围区东北侧矿洞门口的作业员维萨姆对话。

什锦薄饼

米利安努平原・祭祀遗迹附近的宝箱。

起司焗烤

第6部与娱乐区的餐馆洁西卡对话。

苹果派

蓝色花瓣收集110枚奖励。

蒜味烤菇

第7部与贵族区的诺亚家的帕鲁梅对话。

白色蛋派

席艾尔峡谷小径宝箱。

凯旋纪念拼盘

最終幕与正门大街的纪念摊贩珍妮特对话。

爽口冰沙

喂莫尔比昂4种干粮。

QQ截图20210805165017.png

以上就是关于伊苏9全料理收集的全部内容了，料理收集起来比较麻烦，最后祝玩家有出息愉快。

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