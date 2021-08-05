孤岛危机4会不会制作 什么时候发布

2021-08-05 10:49:57 来源：互联网 编辑：佚名

孤岛危机4是由Crytek开发的射击游戏，孤岛危机4也被称为显卡危机4，这个名字也是因为当时3代要求高配的由来，据官方报道说孤岛危机4面向未来，低配置的主机可能不适用。不少玩家对孤岛危机4的发布时间感兴趣，这里为大家介绍一下，一起来看看吧。

孤岛危机4会不会制作

《孤岛危机》系列当初出的时候可谓是引起了很多了玩家的惊叹，强大的画面以及游戏性，让当时的玩家很是着迷，就算现在把孤岛危机1拿出来，画面也是可以的，当然这部系列一直是显卡杀手，也是不争的事实，而这部系列一直是由Crytek制作，EA发行的，但是原来外媒分析Crytek的下一代《孤岛危机》可能将不再与EA合作发行，Crytek当时透露《孤岛危机3》将是初代《孤岛危机》以来的终结篇，但是这不意味着孤岛危机系列的到此结束。也就表明了《孤岛危机4》的制作。

游戏什么时候发布

上市时间：2021年第四季度

关于上市时间Crytek表示这款游戏正在开发中，游戏将于2021年发售。但具体时间也不敢打包票，不过根据Crytek提供的信息，《孤岛危机4》将会是一款开放世界第三人称ARPG游戏。并且关于《孤岛危机4》其实自2017年开始便一直在开发当中，不过后续该项目被取消，项目被重新定位为《孤岛危机Next》，是一款类似于《Apex英雄》的大逃杀类型的射击游戏。Crytek还在官网公布了《孤岛危机4》的首批游戏截图。

不过目前关于《孤岛危机》新作的信息都还只是爆料，这款大逃杀类型的《孤岛危机Next》是否仍在开发当中仍然不为人知。如果爆料属实，以《孤岛危机》这样令人印象深刻而且充满未来感的世界观背景，Crytek在这方面应该大有可为。





目前为止官方确认了孤岛危机4将会登录PC平台，但具体什么时候上市玩家只能等官方新消息了，毕竟3代是2013年的作评，时隔8年，不知道官方会带给我们什么样的惊喜。

