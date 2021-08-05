潜行者2切尔诺贝利之心什么时候发售 预售多少钱

潜行者2切尔诺贝利之心是乌克兰GSC Game World工作室发开的潜行者系列的大作，潜行者系列一直是不少玩家所关注的话题，不少玩家在cs时代就听说过的游戏，这个系列的作品都是以核爆末日作为背景。相信很多玩家多潜行者2切尔诺贝利之心的上市时间和价格感兴趣，这里就带大家了解一下，一起来看看吧。
发售日期：2022-04-28
官方已经出过预告片，在2021E3展会上公布过消息，游戏将于2022年4月28日发售，首发加入XGP。
299 至 549 元
Steam国区价格为：标准版299元，豪华版399元，终极版549元，支持简体中文。不过在Epic上，国区标准版售价209元，豪华版279元，终极版549元。除了终极版以外，标准版和豪华版售价都大幅低于Steam上的价格。不知后续是否会上调，有意预购的玩家要抓紧了。
这部作品其实在很早之前官方就宣称在制作，可谓历经波折前后推迟了七年之久，现以可以预购，感兴趣的玩家不要错过。
孤岛危机4是由Crytek开发的射击游戏，孤岛危机4也被称为显卡危机4，这个名字也是因为当时3代要求高配的由来，据官方报道说孤岛危机4面向未来，低配置的主机可能不适用。不少玩家对孤岛危机4的发布时间感兴趣，这里为大家介绍一下，一起来看看吧。孤岛危机4会不会制作《孤岛危机》系列当初出的时候可谓是引起了
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战地2042是战地系列的最新大作，有的玩家也叫它战地6，一款由DICE开发、ElectronicArts发行的第一人称射击游戏，官方已经推出了宣传片，有不少玩家多这款游戏的上市时间和价格比较感兴趣，接下来带大家了解一下。战地2042上市时间上市时间：2021-10-23现已在Steam商店和Epic
仙剑奇侠传7是国产单机游戏仙剑奇侠传系列的第九部作品，这部作品已经开始预热了并推出了预售价格，对于仙剑七，老玩家们形成了几种不同的态度。但关于仙剑奇侠传7什么时候上市，卖多少钱许多玩家还不知道，这里就为各大玩家介绍一下，下面一起来吗看看吧。仙剑奇侠传7正式版发售时间发售时间：2021年10月15日正
神秘海域5是顽皮狗（NaughtyDog）工作室开发的神秘海域系列的第五步作品，之前顽皮狗已经明确表示，神秘海域4将系列的最后一章，但在早些时候顽皮狗总裁可能暗示不排除神秘海域5的制作可能，那么这部作品开发到哪一步了，什么时候上市，顽皮狗并没有给出相关回应。神秘海域5什么时候上市，制作到哪了发售日期
收获日3一直是各位玩家非常期待的一款大作，是由Starbreeze、505Games制作并发行的一款第一人称射击游戏，因为收获日2的大获成功，不少玩家对于3代也非常憧憬，据开发工作人说这款游戏正在开发中但距离发售与还有很久，主要是关于工作组的解散现在需要重组，但并不妨碍玩家对这款游戏的期待。收获日3
空洞骑士丝之歌是TeamCherry团队开发的一款横版单机游戏，是2017年空洞骑士的续作，游戏登陆过pc和switch，有许多玩家对空洞骑士丝之歌的上市时间感兴趣，一起来看看吧。空洞骑士丝之歌上市时间发售日：未知额.......丝之歌倒是没说过延期，因为本作从未公布过发售日。2020年独立游戏展会
光环：无限是大名鼎鼎微软旗下343工作室开发的光环系列大作，是光环5的下一部作品，大家又把它叫做光环6，这款游戏在2020年已经有了演示，许多玩家对于光环这款老IP有不少期待，但这款游戏什么时候上市，好不好玩成为了不少玩家的话题，这里为大家介绍一下，一起来看看吧。光环：无限上市时间发售日：2021年
英雄传说闪之轨迹4是传说系列闪之轨迹四部曲中的最后一步作品，不少玩家发现游戏到了中后期需要花钱的地方越来越多并且物品也越来越贵，往往发现钱不够买不起装备道具，导致推接下来的剧情流程比较困难，这里就为玩家带了闪之轨迹4刷钱的好地方，一起来看看吧。闪之轨迹4刷钱位置推荐游戏中有两个是刷钱的好地方，兰花塔
战国无双5中有不少武将供玩家选择，每一局玩家都可以操作选择两位武将，但是有不少玩家不知道怎么在游戏中换人，这里就为大家介绍一下战国无双5切换武将的方法，一起来看看吧，武将切换方法在游戏过程中打开战场信息，会看到如下界面，其中包含了所有武将的信息。可以看到图中，我军的将领有织田信长和前田利家两位。直接