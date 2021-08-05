潜行者2切尔诺贝利之心什么时候发售 预售多少钱

2021-08-05 10:28:58 来源：互联网 编辑：佚名

潜行者2切尔诺贝利之心是乌克兰GSC Game World工作室发开的潜行者系列的大作，潜行者系列一直是不少玩家所关注的话题，不少玩家在cs时代就听说过的游戏，这个系列的作品都是以核爆末日作为背景。相信很多玩家多潜行者2切尔诺贝利之心的上市时间和价格感兴趣，这里就带大家了解一下，一起来看看吧。

潜行者2切尔诺贝利之心发布时间

发售日期：2022-04-28

官方已经出过预告片，在2021E3展会上公布过消息，游戏将于2022年4月28日发售，首发加入XGP。

预售价格

299 至 549 元

Steam国区价格为：标准版299元，豪华版399元，终极版549元，支持简体中文。不过在Epic上，国区标准版售价209元，豪华版279元，终极版549元。除了终极版以外，标准版和豪华版售价都大幅低于Steam上的价格。不知后续是否会上调，有意预购的玩家要抓紧了。

这部作品其实在很早之前官方就宣称在制作，可谓历经波折前后推迟了七年之久，现以可以预购，感兴趣的玩家不要错过。