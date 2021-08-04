神秘海域5在做了没 什么时候上市

神秘海域5是顽皮狗（Naughty Dog）工作室开发的神秘海域系列的第五步作品，之前顽皮狗已经明确表示，神秘海域4将系列的最后一章，但在早些时候顽皮狗总裁可能暗示不排除神秘海域5的制作可能，那么这部作品开发到哪一步了，什么时候上市，顽皮狗并没有给出相关回应。
发售日期：2024年12月30日
怎么说呢，主要是顽皮狗一直没回应神秘海域5的开发进度和上市时间，这个发售时间也不好说，顽皮狗自从《最后的生还者2》发售之后一直没有新的动向，很多人猜测他们有可能在着手打造《神秘海域5》或者其他作品。近日顽皮狗在领英上新开了多个职位，外媒segmentnext推测顽皮狗可能在为一款单人剧情向新作招人。所以有可能神秘海域5正在制作当中，但什么时候上市玩家只能慢慢等顽皮狗的新消息了。
目前顽皮狗这个新项目是什么还尚且未知，但是大量的招聘岗位数量表明顽皮狗正在大规模扩张。这可能意味着他们正在为大型项目做准备，这个项目有可能就是神秘海域5。
收获日3一直是各位玩家非常期待的一款大作，是由Starbreeze、505Games制作并发行的一款第一人称射击游戏，因为收获日2的大获成功，不少玩家对于3代也非常憧憬，据开发工作人说这款游戏正在开发中但距离发售与还有很久，主要是关于工作组的解散现在需要重组，但并不妨碍玩家对这款游戏的期待。收获日3
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光环：无限是大名鼎鼎微软旗下343工作室开发的光环系列大作，是光环5的下一部作品，大家又把它叫做光环6，这款游戏在2020年已经有了演示，许多玩家对于光环这款老IP有不少期待，但这款游戏什么时候上市，好不好玩成为了不少玩家的话题，这里为大家介绍一下，一起来看看吧。光环：无限上市时间发售日：2021年
英雄传说闪之轨迹4是传说系列闪之轨迹四部曲中的最后一步作品，不少玩家发现游戏到了中后期需要花钱的地方越来越多并且物品也越来越贵，往往发现钱不够买不起装备道具，导致推接下来的剧情流程比较困难，这里就为玩家带了闪之轨迹4刷钱的好地方，一起来看看吧。闪之轨迹4刷钱位置推荐游戏中有两个是刷钱的好地方，兰花塔
战国无双5中有不少武将供玩家选择，每一局玩家都可以操作选择两位武将，但是有不少玩家不知道怎么在游戏中换人，这里就为大家介绍一下战国无双5切换武将的方法，一起来看看吧，武将切换方法在游戏过程中打开战场信息，会看到如下界面，其中包含了所有武将的信息。可以看到图中，我军的将领有织田信长和前田利家两位。直接
绯红结系是一款由万代南梦宫开发的一款科幻题材动作RPG游戏，但是在游戏中不少玩家会发现手柄按键会出现不对应的情况，想要切换按键，但是玩家不知道这个问题该怎么解决，这里为各位玩家介绍一下手柄按键该怎么切换，按键该怎么修改，一起来看看吧。游戏手柄按键设置切换1.确定支持DUALSHOCK®4无线手柄、X
逃离塔科夫是一款非常硬核的军事射击游戏，因为游戏太过于硬核所以游戏中有非常多的键位，有些玩家刚开始对这些键位操作感到非常繁琐，游戏具体该怎么操作，游戏是否能改键位，一起来看看吧。如何该键在游戏中找到设置后点击控制，然后找到并点击你想改的键位，在键盘上输入你觉得顺手的位置后保存即可。操作介绍向前移动：
相信有不少玩家都听说过逃离塔克夫这款游戏，该游戏是由俄罗斯Battlestate公司制作的一款军事题材网游，那么这款游戏到底是什么样的游戏，背景讲了什么，一起来看看吧。逃离塔克夫游戏背景介绍《逃离塔科夫》是由俄罗斯Battlestate公司制作，游戏背景为玩家需要加入两股军事力量其中一个，然后对游戏
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狙击手幽灵战士契约2是一款狙击fps游戏，游戏中有许多的收集物品需要玩家一一收集出来，收集品全部手机出来还能解锁相应的成就，那么游戏中的收集品有哪些?又该怎么去找？接下来为大家带来收集品收集的技巧，一起来看看吧。1、敌人搜索仔细观察的话会发现每个据点基本都有两个狙击手，多按ctrl来看。狙击手会有专