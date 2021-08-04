收获日3上市时间 收获日3什么时候出

2021-08-04 17:58:11 来源：互联网 编辑：佚名

收获日3一直是各位玩家非常期待的一款大作，是由Starbreeze、505 Games制作并发行的一款第一人称射击游戏，因为收获日2的大获成功，不少玩家对于3代也非常憧憬，据开发工作人说这款游戏正在开发中但距离发售与还有很久，主要是关于工作组的解散现在需要重组，但并不妨碍玩家对这款游戏的期待。

收获日3发布时间

发布时间：2023年



具体时间：未知

而至于《收获日3》具体什么时间出，那就得等开发商自行宣布了，不过可以猜测的就是应该是2017年年内，因为收获日2已经出来这么久了，而在今年成功收回版权后，想必Starbreeze也是迫不及待的想要用《收获日3》来赢得大量的口碑的。

为什么隔了这么久才有消息

主要是花费几年时间和大量金钱开发的新作《超杀行尸走肉》恶评如潮，导致公司遭遇了严重的财政危机，CEO安德森也被董事会开掉。

不过《收获日》的开发团队瑞典工作室Overkill在推特宣布：“Starbreeze和Koch Media已经就《收获日3》的出版发行达成合作伙伴关系!本作将会在2023年在PC以及主机端发布。通过这次合作，游戏将会获得100%的资金支持。直到去年底之前Starbreeze都还背负着沉重的债务，急需一款新作来稳固资产，显然《收获日3》是他们唯一的希望。

以上就是关于收获日3的发布消息，玩家只能慢慢期待新的消息，相信收获日3还是有着巨大的潜力的，只是不知道工作室的资金能不能撑过这段时间，就让我们祝他们好运吧。

