英雄传说闪之轨迹4哪里刷钱快 该怎么刷钱

2021-08-04 10:59:05 来源：互联网 编辑：佚名

英雄传说闪之轨迹4是传说系列闪之轨迹四部曲中的最后一步作品，不少玩家发现游戏到了中后期需要花钱的地方越来越多并且物品也越来越贵，往往发现钱不够买不起装备道具，导致推接下来的剧情流程比较困难，这里就为玩家带了闪之轨迹4刷钱的好地方，一起来看看吧。

闪之轨迹4刷钱位置推荐

游戏中有两个是刷钱的好地方，兰花塔魔导中层和船上。

兰花塔魔导中层

方法：刷2个精英怪带3个小怪随机出黄金啵啵，熟练的情况下20分钟可刷180-190个U物质，全卖掉可拿到200万左右的金。

优点：打完可以直接爬梯子下去卖东西比较方便。

缺点：操作量比较大易累。

船上

方法：刷lv3的4个怪，20分钟的收益也在200万上下。

优点：操作量少不易累。

缺点：离得近近的卖东西地点收益不是最高的，想要最大化收益要去海都卖，需要花费额外时间。

以上就是当前闪之轨迹4刷钱的全部内容，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机。