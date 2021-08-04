战国无双5游戏中怎么切换武将 换人要怎么操作

战国无双5中有不少武将供玩家选择，每一局玩家都可以操作选择两位武将，但是有不少玩家不知道怎么在游戏中换人，这里就为大家介绍一下战国无双5切换武将的方法，一起来看看吧，
在游戏过程中打开战场信息，会看到如下界面，其中包含了所有武将的信息。
可以看到图中，我军的将领有织田信长和前田利家两位。
直接选择武将名字就可以切换武将到战场上了。
切换武将可以灵活运用在多种情况之下，例如一名武将严重负伤，或是需要打出一些特殊成就的时候。
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