逃离塔克夫是什么游戏 游戏背景介绍

相信有不少玩家都听说过逃离塔克夫这款游戏，该游戏是由俄罗斯Battlestate公司制作的一款军事题材网游，那么这款游戏到底是什么样的游戏，背景讲了什么，一起来看看吧。
《逃离塔科夫》是由俄罗斯Battlestate公司制作，游戏背景为玩家需要加入两股军事力量其中一个，然后对游戏内的神秘城市进行探索，并寻找路径逃离。随着时间的推移，诺维恩斯克地区的局势越来越复杂。塔科夫战火不断，人心惶惶；当地百姓已经纷纷逃离这座城市，而有些人却选择留下来，想在乱世中趁机图谋私利。被迫接受现实后，野蛮的塔科夫当地人（又称拾荒者）纷纷集结成一个个装备精良的武装团伙，开始了这座城市的割据之争。如今的塔科夫已经四分五裂成几个地区，分别由不同的团伙控制。贪婪的雇佣兵目无法纪，为了利益不择手段，常常会杀害市民，两家私人军事公司也不断发生正面冲突。玩家将化身为一名在早期的塔科夫冲突中幸存下来的雇佣兵。在选择阵营（USEC 或 BEAR）后，玩家所控制的角色将踏上逃离这座城市的旅程。塔科夫已被联合国和俄罗斯军方封锁，供应链已被切断，无法与指挥中心取得联系，在这种恶劣条件下，玩家只能靠自己来想方设法突围这座混乱不堪的大都市。
在开始游戏时玩家可以选择Scav和PMC两个阵营开始游戏。其中PMC为玩家自己的角色，而Scav则是相当于扮演游戏中的NPC。
以Scav进入游戏会在随机时间和地点出生，角色的健康和装备情况也是完全随机的。但玩家的目的仍然只有一个，就是在规定时间内撤离，但是以该身份进行游戏时不会遭到其他NPC的攻击。另外以Scav撤离后可以将带出的装备物资转移到PMC角色的仓库当中，但是无法获取经验，就算角色死亡也不会对进度造成任何影响。所以游戏也为扮演Scav设置了20分钟的冷却时间，冷却时间从游戏结束后开始计算。
游戏玩起来非常硬核，玩家首先需要了解地图这款游戏可不像其他游戏一样都有个小地图，这款游戏并没有，游戏每一局的场景都是需要玩家自己探索的，说句不好听的玩家估计跑个十几二十局可能才刚刚摸清楚几个位置，并且每一局的出生点也不同。
以上就是逃离塔克夫游戏的介绍，希望能让各位玩家能对逃离塔克夫这款游戏有个大致的了解，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机。
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