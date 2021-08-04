英雄传说闪之轨迹4pc手柄键位怎么设置 pc版图文手柄设置

英雄传说闪之轨迹4是传说系列闪之轨迹四部曲中的最后一步作品，不少玩家发现游戏到了中后期需要花钱的地方越来越多并且物品也越来越贵，往往发现钱不够买不起装备道具，导致推接下来的剧情流程比较困难，这里就为玩家带了闪之轨迹4刷钱的好地方，一起来看看吧。闪之轨迹4刷钱位置推荐游戏中有两个是刷钱的好地方，兰花塔

2021-08-04 | 0