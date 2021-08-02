狙击手幽灵战士契约2收集品有哪些 收集品该怎么找

狙击手幽灵战士契约2是一款狙击fps游戏，游戏中有许多的收集物品需要玩家一一收集出来，收集品全部手机出来还能解锁相应的成就，那么游戏中的收集品有哪些?又该怎么去找？接下来为大家带来收集品收集的技巧，一起来看看吧。
仔细观察的话会发现每个据点基本都有两个狙击手，多按ctrl来看。
狙击手会有专门的红色镭射提示，击杀所有人没跳成就看看是不是漏了狙击手。
雷达上有黄色的方向就是有可收集物品，包括皮肤和笔记那些。
基本按着雷达走很容易收集全，靠的很近之后会直接显示一个黄色图标在那里。
如果转来转去找不到也是善用ctrl来高亮可互动物品。
以上就是狙击手幽灵战士契约2收集品搜索技巧分享的全部内容了，想要了解更多游戏攻略来关注91单机。
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