生化变种里都有哪些boss boss该怎么打

2021-08-03 17:26:41 来源：互联网 编辑：佚名

生化变种里都有哪些boss？这些boss又该这么打？生化变种里的boss不是很多，但是不同的boss有不同的攻击方式，玩家需要小心应对，下面给大家介绍一下boss的打法技巧，一起来看看吧。

boss的打法和技巧

1、大大波夫

战斗分为3个阶段，1阶段拉远距离输出，注意躲一下他的冲击波。

转阶段时Boss会跳回废墟向机甲扔石头，扔完石头以后跳下来会张开大嘴吸入附近物品，这时释放虎皮鼠使Boss虚弱，触发QTE。

2阶段Boss会拿起电线施展闪电鞭招式，在鞭子下落的瞬间横向闪避即可，记得保持输出。

3阶段Boss会将机甲咬坏并将主角吞入肚中，进入肚子里后需要快速从胃液中爬出，顺着攀爬点往上，再顺着食道前进，看到心脏后对其疯狂输出。

2、猪猪波夫

战斗分两个阶段，1阶段为水上战斗，躲开Boss拍出的巨浪，并靠近射击Boss四肢上的肉泡。

将4个小肉泡打破以后Boss会趴下，露出头顶的肉泡，射击后Boss会进入无敌状态，潜入水中变成鲨鱼追击玩家，追击3次后Boss半身露出水面，这时投掷小黄鸭将其引出，然后重复之前的攻击操作。

2阶段会回到陆地，Boss会在场地中央站桩输出，攻击方式及对应躲避方式为：拍击(左右横向躲避)，震荡波(跳起躲避)，横扫(向后翻滚躲避)以及投掷石头(横向翻滚躲避)。其余时间全力输出就好。

3、胡弗波夫

战斗分3个阶段，与猪猪波夫的战斗一样，需要先射击胡弗波夫腿上的肉泡，可以将它引到电线杆下面，用杆子砸倒。

肉泡全部打爆以后会出现QTE，QTE成功后Boss会被绊倒。

第一格血每掉1/4时Boss会倒地并触发QTE，快速跑到嘴边帮它拔牙。

二阶段Boss会进化出孔雀尾，攻击方式也会增加一个三连尾刺，用尾巴攻击时需要一边躲避尾刺一边向它发射闪光飞蛾，当它被吸引注意力时，利用QTE将其绊倒，其余时间重复1阶段的操作。

三阶段Boss会开始喷涂毒液，在地上形成一个毒池，威胁不大，继续按前两个阶段输出就可以。

4、莫科波夫

战斗分3个阶段，一阶段拉远距离输出，看到Boss尾巴抖动时及时横向闪避它甩出的水炮弹(后面的水刀、爪击和冲撞都要横向左右闪躲)。

二阶段开始Boss会不时缩入壳中放水雷，一边躲避水雷一边放出鼓泡鱼将Boss引诱出壳。

一定伤害量后会进入QTE。

三阶段会增加水枪技能，反向闪躲即可。

5、卢帕卢平

总共两场战斗，第一场相对简单，前两个阶段会有小弟和师父轮流上阵替你挡刀，Boss的攻击方式也比较单一，不过注意他连续翻滚之后的变向或是变招。

第二场战斗会转移到地下，一阶段Boss除了会使用前一场的招式外还会增加一个三连的线性冲击波，注意横向闪避。

二阶段会释放大范围的震荡波(与猪猪波夫的类似)，跳起躲避。这一阶段的单发小冲击波释放会更加频繁。

三阶段Boss会垂直起跳猛砸地面放出辐射状的线性冲击波，虽然声势浩大但还是比较好躲的。