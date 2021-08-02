2021-08-03 17:14:27 来源：互联网 编辑：佚名

生化变种职业都有哪些天赋？在生化变种游戏中一共有溜达职业，每个职业都有自己独特的技能和天赋，许多新手玩家不了解，接下来为各位玩家介绍一下每个职业的天赋，一起来看看吧。

生化变种职业初始天赋

雇佣兵

特点：雇佣兵是训练有素的创客，剑术精湛，技艺高超。

初始天赋

双银控制：近战双手特殊技能装备两个不同的单手近战武器来触发双手特殊技能。

狂怒：近战武器对敌方造成10%的附加伤害。

死亡眼

特点：死亡眼是一个狡猾，技巧高超的盗贼，他选择了游离于社会和法律之外的生活。

初始天赋

完美换弹：远程武器可以瞬间换弹并且下一弹夹的伤害提升20%。

突击队

特点：突击队是一支经过专门训练, 专]执行特殊精英行动的力量。突击队倾向于小队行动。

初始天赋

狂怒：远程武器对敌方造成10%的附加伤害。

灵能者

特点：灵能者在做关于超能力和变异的实验。他们通常是游离于社会边缘的流放者。

初始天赋

闪电球：按下与技能绑定的按健来使用闪电球向你面对的方向扔出球体。对所有击中的敌人造成伤害。

最强大脑：气的回复提升20%。

破坏者

特点：掮客是狡猾，技巧高超的探索者，被专门训练用于在城市和野外执行隐蔽任务。

初始天赋

双银控制：近战双手特殊技能装备两个不同的单手近战武器来触发双手特殊技能。

超强基因：闪避所需的能量降低20%。

哨兵

特点：哨兵致力于保护房屋。他们的信念至高无上，组织严明，整齐划一。

初始天赋

强韧：基础护甲提升10点。