战国无双5该怎么打造武器

2021-08-03 16:48:58 来源：互联网 编辑：佚名

战国无双5是光荣开发的一款动作闯关游戏，既然是动作闯关游戏就一定少不了武器武器打造系统，武器也分为三六九等，那么该如何打造出一把好武器？下面一起来看看战国无双5打造武器的方法。

战国无双5武器打造方法

武器有分等级，最低F级到最高S级，炼制各级武器的原因，只因为强力配置的武器，等级通常也高，若道场库存武器熟练度刚好见底，又想练新武器时就只能从F级开始。

一般战场获得武器所配置的技能珠，除非运气好，大多非理想组合，所以多会拿来作黄技能珠4级、红技能珠2级，再分解变卖技能珠。

所以到某阶段后，金钱会充裕到用不完，就不如把它稍一烧，帮每个武器都配置各种等级的选择，如此，用什么角色都能畅行无阻。

而打铁铺升到3级后，就可方便从杂货店自己买武器来冶炼，以下是个人实测过多种组合后自己较喜欢的配置，给大家参考(S级就是A级升到满即可)