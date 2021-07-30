2021-08-02 17:17:44 来源：互联网 编辑：佚名

米德加德部落中传奇模式在游戏中还是非常难打的，所以大家需要去进行联机才可以比较容易对抗，部分玩家可能不清楚怎么玩，下面一起来看看米德加德部落传奇模式联机玩法介绍吧。

米德加德部落传奇模式怎么联机

开场3人采集+守村，先把3个采集厂做好，然后升级村门和箭塔，采集厂建好后就不需要采集了，剩下的人分1-2个做任务，直奔任务点，并且开沿途传送点，剩下的人开图+打活动+藏匿点，最好有个先知，建桥后可以跑图开巢穴传送门。

按照这个速度下去，大概8天左右就可以打完狼，想稳妥点的话可以打完第二个巨人以后再去打狼，这样会多花一天。

建议每人做两把武器，因为耐久不够，游侠杀狼真的猛。

另外，既然是开黑，建议搞共产主义社会，收集到材料全部丢箱子里，大家都是为了刷奖励，早点打完早完事。

关于组队

不是很严格，一个人也能打，稍微麻烦些，3个人会轻松一些，人越多越轻松，采石场必做，而且需要第一时间做，探路的人全程跑路就行，不需要采集，只要找商人就行，2-3个人建采集场+守村，直到建好城楼和箭塔，剩下的人就去找藏匿点+活动。

采集场+大门修好后，采集的人就可以加入活动+藏匿点，也可以去帮忙开图，主要费时间的是任务，需要完成3个任务，全部材料齐了就打巨人，巨人打完以后开门杀狼。冰原找传送门的话可以用先知或者吃防寒药跑图开传送。

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