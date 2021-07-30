米德加德部落传送门怎么修

米德加德部落中传送门在游戏中还是非常重要的，在游戏中我们制作传送门之后要进行修理，下面一起来看看米德加德部落传送门修复方法吧。
米德加德部落传送门修复方法
修复传送门需要
1.巨人碎片，这个很简单，只要打了巨人就够，你要是没打巨人你家也爆了根本到不了这一步。
2.任务碎片，这个需要做任务版上的任务，挑简单的做很容易完成，单人需要的碎片很少。
3.活动碎片，这个需要做地图上金色区域里的活动任务，一共有三个活动任务。
第一个是摸牡鹿，就是找到牡鹿摸摸它就好了，牡鹿在金色区域内随机游荡。
第二个是救暗精灵囚犯，金色区域内随机位置刷新一个囚车，旁边会有很多高等级暗精灵，打掉后救出囚犯就好了，推荐最好有3级防具再去，不然很容易暴毙。
第三个是抓金鸡，金鸡靠近时会有闪闪发光的音效，并且可以通过戴耳机辨别方位，鸡会跑反正在后面追它，靠近了互动就行了。
这次关于米德加德部落传送门怎么修的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！
绝地求生第13赛季中全新上线了非常多的枪械皮肤，有些皮肤还是非常好看的，下面一起来看看绝地求生13赛季新增武器皮肤一览吧。绝地求生13赛季新增武器皮肤一览•BuzzkillContrabandCrate(新的SLR成长皮肤)•逆潮套装[战场痕迹]•镀金王朝套装(搭配战场痕迹Kar98)•格雷森套装•
warframe星际战甲惊惧之心版本已经全面更新了，这次新增了三个全新的战甲总体来说还是非常好玩的，新版本追加了部分武器和战甲，下面一起来看看warframe星际战甲惊惧之心版本新增武器装备获取方法一览星际战甲惊惧之心有哪些新武器宠物：月刃狐帕菲拉、铁甲狐帕菲拉、狡黠狐帕菲拉;守卫扑猎达赛、宰相扑猎
战国无双5已经开始上架了，我们在游戏中一开始不太熟悉操作方法的，下面一起来看战国无双5PC基础操作指南。战国无双5键盘怎么操作键盘+滑鼠操作【E】唤马【LCtrl】平移/防御/重置视角/受身【W】【A】【S】【D】移动【M】切换地图【Q】切换操作角色【F1】显示资讯画面【↑】设定方针【←】【→】选择
战国无双5怎么提高武将好感度还是非常重要的一个，主要提升方法是有好几种，那么武将好感度怎么刷?部分玩家可能还不清楚，下面一起来看看战国无双5武将好感度提升方法介绍吧。战国无双5武将好感度怎么提升想要观赏所有武将事件，就得在坚城演武中把所有武将的好感度提升至满级。因为不受难度与关卡的影响，所以最快刷取
炉石传说游戏中，我们会进行各种关卡的挑战，而部落的酋长们这关是英雄之书古尔丹中的一个关卡，那么炉石传说部落的酋长们怎么玩呢?接下来就让我们一起来看看炉石传说英雄之书古尔丹部落的酋长们玩法技巧吧。炉石传说英雄之书古尔丹部落的酋长们玩法技巧部落的酋长们是古尔丹英雄之书的其中一关，而且具体的通关方法是完成
炉石传说游戏中，我们会进行各种关卡的挑战，而狼群狩猎这关是英雄之书古尔丹中的一个关卡，那么炉石传说狼群狩猎怎么玩呢?接下来就让我们一起来看看炉石传说英雄之书古尔丹狼群狩猎玩法技巧吧。炉石传说英雄之书古尔丹狼群狩猎玩法技巧先下132打自己让546变成吸血，然后上546，上扫帚，一个蛇先撞一个嘲讽，54
天神镇很多玩家进入游戏遇到了黑屏的问题，那么遇到这个问题的玩家该如何解决呢?下面一起来看天神镇黑屏解决方法分享。天神镇黑屏怎么办天神镇进入游戏后黑屏可能是因为全屏引起的BUG，玩家可以先按下键盘上的F11键，来切换为窗口模式，之后即可解决黑屏问题。以上就是91小编为各位小伙伴带来的天神镇黑屏怎么办全
天神镇屏幕非常大的问题是大家在进入游戏后经常遇到的，其实就是分辨率的问题，玩家需要修改分辨率才能正常游玩，下面一起来看天神镇分辨率修改教程。天神镇屏幕太大怎么办天神镇已经正式解锁，部分玩家进入游戏之后遇到了屏幕非常大，分辨率异常的问题。遇到这个问题的玩家可以按下键盘的F11键，切换成窗口模式，之后即
Valheim英灵神殿船只是可以用来在海上航行的，玩家在游戏中造船是需要不仅要造出船而且还需要造出木筏，建造的方法虽然是比较简单的，但是玩家需要收集的材料还是比较多的。Valheim英灵神殿怎么造船建造方法首先带着工具锤，在水边建造一个工作台。然后在建造菜单中，切换到其他/Misc选项卡。选择需要建
永劫无间蓄力是一个可以自己打断也可以他人打断的一个技能，蓄力是一个非常好用但是用起来也是很难的，蓄力打断的方法玩家是可以根据场景和自己的需求选择的，下面91小编介绍一下蓄力是怎么取消的。永劫无间蓄力取消方法蓄力时按下c，shift或者空格都可打断自己的蓄力，同样，这三个按键还可以打断其他技能，例如妖