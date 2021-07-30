米德加德部落传送门怎么修

2021-08-02 17:12:22 来源：互联网 编辑：佚名

米德加德部落中传送门在游戏中还是非常重要的，在游戏中我们制作传送门之后要进行修理，下面一起来看看米德加德部落传送门修复方法吧。

米德加德部落传送门修复方法

修复传送门需要

1.巨人碎片，这个很简单，只要打了巨人就够，你要是没打巨人你家也爆了根本到不了这一步。

2.任务碎片，这个需要做任务版上的任务，挑简单的做很容易完成，单人需要的碎片很少。

3.活动碎片，这个需要做地图上金色区域里的活动任务，一共有三个活动任务。

第一个是摸牡鹿，就是找到牡鹿摸摸它就好了，牡鹿在金色区域内随机游荡。

第二个是救暗精灵囚犯，金色区域内随机位置刷新一个囚车，旁边会有很多高等级暗精灵，打掉后救出囚犯就好了，推荐最好有3级防具再去，不然很容易暴毙。

第三个是抓金鸡，金鸡靠近时会有闪闪发光的音效，并且可以通过戴耳机辨别方位，鸡会跑反正在后面追它，靠近了互动就行了。

这次关于米德加德部落传送门怎么修的相关内容结束了，想了解更多软件游戏，请继续关注91单机吧！