绝地求生13赛季新增武器皮肤有哪些

2021-07-30 16:27:25 来源：互联网 编辑：佚名

绝地求生第13赛季中全新上线了非常多的枪械皮肤，有些皮肤还是非常好看的，下面一起来看看绝地求生13赛季新增武器皮肤一览吧。

绝地求生13赛季新增武器皮肤一览

• Buzzkill Contraband Crate(新的 SLR 成长皮肤)

• 逆潮套装[战场痕迹]

• 镀金王朝套装(搭配战场痕迹Kar98)

• 格雷森套装

• 沙漠日落

• 拼图套装

镀金王朝

这款98k是带有计数器的。

和M762一样，都是黑货箱里的成长型武器。

上面三把是拼图套装，而下面三把就是我们熟悉的战场痕迹-逆潮套装。也是目前带计数器的武器中唯一一个可以白嫖的系列。

从配色中我们就可以看出上面是沙漠落日，下面是格雷森套装。但是我觉得这两套的质量不足以单独出售，大家希望他们会出现在什么地方呢?