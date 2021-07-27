战国无双5怎么提高武将好感度还是非常重要的一个，主要提升方法是有好几种，那么武将好感度怎么刷?部分玩家可能还不清楚，下面一起来看看战国无双5武将好感度提升方法介绍吧。
战国无双5武将好感度怎么提升
想要观赏所有武将事件，就得在坚城演武中把所有武将的好感度提升至满级。
因为不受难度与关卡的影响，所以最快刷取武将好感度的方式，就是在简单难度下刷坚城演武的第一关演习。一般来说，刷3次能刷满一个武将的好感度。
完成任务、主动杀敌有助于缩短刷波次的时间，一般会在2分钟左右出现总大将。
此外，也可以通过在门口放下兵种的方式挂机刷取，但时间会比较长，一般会在4分钟左右出现总大将。
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