炉石传说部落的酋长们怎么玩

2021-07-22 18:20:49 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

炉石传说游戏中，我们会进行各种关卡的挑战，而部落的酋长们这关是英雄之书古尔丹中的一个关卡，那么炉石传说部落的酋长们怎么玩呢?接下来就让我们一起来看看炉石传说英雄之书古尔丹部落的酋长们玩法技巧吧。

炉石传说英雄之书古尔丹部落的酋长们玩法技巧

部落的酋长们是古尔丹英雄之书的其中一关，而且具体的通关方法是完成特定的解谜。

谜题1、第一个饮血

用11换掉31然后打出暗影箭即可

谜题2、大酋长的荣耀

下三个龙蛋然后下活化扫帚即可

谜题3、可疑的想法

先地狱烈焰，然后释放暗影议会，下怪

谜题4、重要献祭

牺牲魔典牺牲小鬼，风怒交换即可

谜题5、狼群狩猎

先踢一脚嘲讽，再踢一脚剩4血的嘲讽，下蜘蛛、地狱犬、活化扫帚，之后地狱犬和虫子踢嘲讽，之后交换加死亡缠绕补刀即可

谜题6、找准弱点

打出虚弱诅咒，风怒怪分别踢两个嘲讽，然后横扫怪踢其中一个嘲讽，剩下的怪用吸取灵魂和场上的怪交换掉即可

谜题7、数量优势

下两个魔眼，送掉三个虫子后放小鬼，送掉最后一个虫子，上活化扫帚，送掉扫帚，打出黑暗时刻

谜题8、术士的杰作

下一个乌鸦，用两张恶魔之火打对面的嘲讽。获得莫瑞甘的灵界并打出，之后就很轻松了。

以上就是关于炉石传说英雄之书古尔丹部落的酋长们玩法技巧的全部内容分享啦，小伙伴们如果还没过关的话可以根据以上方法来进行挑战哦，希望对大家有所帮助。