炉石传说狼群狩猎怎么玩

2021-07-22 18:18:06 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

炉石传说游戏中，我们会进行各种关卡的挑战，而狼群狩猎这关是英雄之书古尔丹中的一个关卡，那么炉石传说狼群狩猎怎么玩呢?接下来就让我们一起来看看炉石传说英雄之书古尔丹狼群狩猎玩法技巧吧。

炉石传说英雄之书古尔丹狼群狩猎玩法技巧

先下132打自己让546变成吸血，然后上546，上扫帚，一个蛇先撞一个嘲讽，546解掉一个4血怪的随从(非常关键)132撞在一个4血身上 ，第二条蛇撞在最后一个四血怪身上，亡语后场上就剩33牛牛和44狼，最后一个毒蛇撞44狼，用121突袭解掉牛牛，技能点脸。

本关的解法可能并不唯一，上面给出的只是一种参考的解法。

同样也有玩家自己把三条蛇送掉下吸血蜘蛛，132，121和扫帚还剩两费解完46狼还有一血对面剩白板裂蹄牛，为什么打裂蹄牛还会掉血啊

这个看上去可能是因为bug导致的。

以上就是关于炉石传说英雄之书古尔丹狼群狩猎玩法技巧的全部内容分享啦，小伙伴们如果还没过关的话可以根据以上方法来进行挑战哦，希望对大家有所帮助。