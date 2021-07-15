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天神镇黑屏怎么办 黑屏怎么解决

2021-07-15 18:08:51来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

天神镇很多玩家进入游戏遇到了黑屏的问题，那么遇到这个问题的玩家该如何解决呢?下面一起来看天神镇黑屏解决方法分享。

天神镇黑屏怎么办

天神镇进入游戏后黑屏可能是因为全屏引起的BUG，玩家可以先按下键盘上的F11键，来切换为窗口模式，之后即可解决黑屏问题。

以上就是91小编为各位小伙伴带来的天神镇黑屏怎么办全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。

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