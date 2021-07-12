Valheim英灵神殿造船怎么造

2021-07-14 18:08:32 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

Valheim英灵神殿船只是可以用来在海上航行的，玩家在游戏中造船是需要不仅要造出船而且还需要造出木筏，建造的方法虽然是比较简单的，但是玩家需要收集的材料还是比较多的。

Valheim英灵神殿怎么造船

建造方法

首先带着工具锤，在水边建造一个工作台。

然后在建造菜单中，切换到其他/Misc选项卡。

选择需要建造的船只，放置在水面上即可。

可以自己建一个简易船坞或港口，跨水面搭个小房子，留出停船的空间，方便停泊，维修，以及人员上下船。

建造配方

木筏：20木+6碎皮+10树脂。

小船：30细木+10鹿皮+20树脂+80青铜钉(等于4块青铜锭)。

长船：40细木+40古树皮+10鹿皮+100铁钉(等于10块铁锭)。

船只选择

萌新初期探索时只能建造木筏，因为其速度慢，耐久低，只适合短途沿河开图或初期跨河。

然而其功能基本都可以在陆地上实现，因此建造必要性不高。

不推荐萌新用木筏进行远洋探索，如果遇到敌人很可能船毁人亡。

跨越海洋前往沼泽时，建议开小船，不只是小船速度更快耐久更高，还因为小船货仓有4格储存空间，可以储存不能通过传送门运输的铜锭、锡锭、青铜锭等物资，方便靠岸后快速建立前哨基地出科技。

长船综合属性都很强，甚至可以把多个拖车拉上船增加运货效率，但是体积比较大，在一些复杂地形可能不好转向，因此有时还是小船更方便些。

所以开船要因地制宜，才能发挥每艘船的最大效益。