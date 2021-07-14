永劫无间蓄力怎么取消

2021-07-14 18:04:54 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

永劫无间蓄力是一个可以自己打断也可以他人打断的一个技能，蓄力是一个非常好用但是用起来也是很难的，蓄力打断的方法玩家是可以根据场景和自己的需求选择的，下面91小编介绍一下蓄力是怎么取消的。

永劫无间蓄力取消方法

蓄力时按下c，shift或者空格都可打断自己的蓄力，同样，这三个按键还可以打断其他技能，例如妖刀姬的大。

三种打断方式各有用处，要根据情况来灵活选择。

例如玩家在蓄力时看到对方振刀，那么就直接按c取消蓄力，这样可以右键直接用出升龙，击破对方的振刀。

当玩家和对方一起蓄力时，想振对方的蓄力，此时可以按空格跳起在空中振刀。

当玩家面对长剑剑气时，对方距离较远，可以选择shift断蓄力+振刀，这样有双重保险可应对剑气。



还有其他多种情况，总之情况紧急建议c，c是最快的，想骗对方蓄力出刀就空格，偏向中近程自保或进攻用shift。

关于怎么破蓄力

最好的就是震刀，这要考验玩家们的反应力和心理博弈。

太刀A1下直接上挑，对手蓄不出来，当然伤害会低点。

下或2下，直接闪到对面身后左右继续A或者升龙，当然只能对部分实力更弱的人用。

返璞归真直接A出第三下蓝霸体，赌对面一定是蓄力不会振刀，代价有点大，因为振刀太弱所以赌你一定不会振刀。

如果振刀能改成能强制中断轻攻击，我先手A，你敢原地蓄力直接振刀。