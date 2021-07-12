warframe星际战甲午夜电波间歇Ⅲ第二十三周任务怎么完成

永劫无间中宝窟之钥可以打开宝库来获得非常多的金色装备的，那么宝窟之钥在哪里获得呢？下面就为大家带来永劫无间宝窟之钥获取位置分享，一起来看看吧。永劫无间宝窟之钥获取位置分享首先宝窟之钥是随机刷新的，一般来讲都在地面上，会发金色的光，很显眼。有了宝窟之钥后，地图上会有一个绿色的Y字标志，前往宝库就可以用

2021-07-08 | 0