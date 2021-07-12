warframe星际战甲午夜电波间歇Ⅲ第二十三周任务怎么完成

warframe星际战甲午夜电波任务这次已经更新了，大家可以在游戏中去完成这个任务来获得不错的奖励，下面给大家分享warframe星际战甲午夜电波间歇Ⅲ第二十三周任务攻略
每日：毒气杀敌150名
每周1：在金星平原捕获6个不同动物(同一物种，不同变异也算不同动物)
每周2：完成3次刺杀任务
每周3：插满3个雕像
每周4：完成Clem的周任务
每周5：敲3个核桃
每周精英1：紫卡任务
每周精英2：在钢铁之路击杀1000名敌人
商店更新
钢铁商店更新
钢铁商店更新顺序：第五轮第三周
1.Umbra福马蓝图(150钢筋)
2.五万毒(55钢筋)+紫卡破解器
3.组合枪紫卡(75钢筋)←本周
4.三个普通福马(75钢筋)
5.ZAW紫卡(75钢筋)
6.三万内融核心(150钢筋)
7.步枪紫卡(75钢筋)
8.霰弹枪紫卡(75钢筋)
佩兰4武器加成
以上就是91小编为各位小伙伴带来的warframe星际战甲午夜电波间歇Ⅲ第二十三周任务怎么完成全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
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