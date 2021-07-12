猎杀对决血脉等级与猎人等级有什么关系

2021-07-12 18:04:09 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

猎杀对决血脉等级与猎人等级是游戏中提升角色实力的关键，如何快速获取经验来提升等级？下面给大家分享一个猎杀对决打经验思路与配装攻略

第一部分：血脉等级与猎人等级与血脉经验

100级血脉等级之前，

1血脉等级=1000血脉经验

100级血脉等级以后

1血脉等级=5000血脉经验

100级以后溢出的1血脉等级=200猎币

而你的猎人会在达到一定的等级时获得血脉经验

4级=250血脉经验

9级=250血脉经验

13级=250血脉经验

19级=500血脉经验

26级=500血脉经验

34级=750血脉经验

42级=750血脉经验

50级=1000血脉经验

我们都知道猎人25级之后可以退役，而退役的血脉经验比值为

1猎人等级=100血脉经验

也就是说一个猎人达到26级退役可以得到250+250+500+500+2600=4100血脉经验，让你的血脉等级连升四级

如果要转生或者新手想要快速解锁武器的话，建议猎人达到25级就马上退役掉。

第二部分：猎人经验，猎人等级，怪物经验，获取经验的方式

根据我对以往结算界面的截图和统计

得出的猎人经验和等级关系如下

关于经验的获取方式和怪物的经验数据

根据我自己的截图经验和HUNT WIKI

统计如下

注：一般来说你只要把肉瘤头弄死五个蛆也一起挂了，所以一个肉瘤头就是250经验

根据这个经验列表你就可以在打经验之前规划你需要打多少经验，约等于多少怪物，打不打BOSS等，从而避免漫无目的的在地图里打到天荒地老浪费时间。

第三部分：打经验思路与配装

打经验的基本思想和打低保一致

就是尽量不与玩家产生冲突，但是不同点在于，打经验对于摸线索给的50块钱并没有严格的需求，所以打经验开局有两种方式，一种是快速摸完一两个线索后再排除掉的区域里遨游，这种方式需要一定的对地图的熟悉程度，如果开局遇到其他队，要先进入房区，然后利用体力针优势从反方向逃离。

第二种较为稳妥的是开局草丛挂机五分钟左右等待其他队伍接近第二点的时候再去摸第一个线索，这样可以尽量避免开局遇到附近的队伍。

如果你是四十多级想要打满级猎人的话，强烈建议你选择第二种方式，因为你匹配到的敌人的水平好像是会根据你的猎人等级变化的，而高水平的猎人开局一般都会检查附近两个复活点有没有活人，你如果开局暴露的话，很容易被冲甚至被两队夹(跑都跑不掉)，我本人遇到不止一次这种事情了，而且一般都会发生在四十七八级即将满级的时候。

一个人打经验需要注意事情

1.耳听八方，所有的声音乌鸦，狗笼，马叫，烧火，急促的脚步，黄蜂女等等，都会给你广播敌人的位置。

2.注意环境，不要走在大路上，如果可以，尽量不要过桥，避免再开阔地或者开阔水域活动，不要踩铁皮!(超响的)

3.用你的毒弩处理掉乌鸦或者绕开它们，没有兽面人尽量不要接近任何动物10米以内

4.如果可以绕的话，尽量不要烧笼子

5.如果在房区察觉到附近有人而他们没有发现你的话，尽量选择距离线索20米外的地方躲避，线索附近有敌人会发出红光，对于敌人也一样。

6.厕所是你最好的朋友

7.打肉瘤头要尽快，肉瘤头的叫声相当响，如果没有足够的子弹，三到四个提灯也能处理掉肉瘤头

8.除非确认安全，不然不要在同一个点位逗留太长时间

9.除了避免接近灰点，还要避免接近距离灰点较近的撤离点，不如说在打完经验之前最好避免在任何撤离点附近，可能会有打完架减员想要撤离的队伍或者试图蹲灰的队伍。

推荐的配装





图二是在特殊弹出现之前的经典打经验配装，对于还没有解锁特殊弹的新手来说是个好的配置

视情况装备毒弩用来清除乌鸦并作为毒弹的代替品

核心要点就是消音消音再消音，效率效率再效率，不要想着和人对刚了，你要是有拿这种东西一打三的本事，你还需要打经验吗?

毒弹和是对付所有怪最具有效率的东西了，它们可以让你不需要瞄准头，只需要打身体就能很快消灭绝大部分怪物，让类似树叶怪火男之类的家伙来不及啊发出叫声，它甚至可以三发之内打死黄蜂女，这是毒弩不具备的功能，打肉瘤头也更有效率，大概在13发左右就可以杀死一只。

如果你是大佬不怕和人钢枪的话，那就选择鱼叉加重击三个体力针吧，你甚至可以尝试路易斯安那大清理hhhh，我就这么干过。

你要真能在六十分钟里清理地图的话，直升40级等着你哦

最危险的还是遇到同行，这种从地里突然长出来的人，无论什么时候都能出乎你的预料

以上就是91小编为各位小伙伴带来的猎杀对决血脉等级与猎人等级有什么关系全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。