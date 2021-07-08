永劫无间宝窟之钥在什么地方 宝窟之钥怎么获得

2021-07-08 17:47:54 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

永劫无间中宝窟之钥可以打开宝库来获得非常多的金色装备的，那么宝窟之钥在哪里获得呢？下面就为大家带来永劫无间宝窟之钥获取位置分享，一起来看看吧。

永劫无间宝窟之钥获取位置分享

首先宝窟之钥是随机刷新的，一般来讲都在地面上，会发金色的光，很显眼。

有了宝窟之钥后，地图上会有一个绿色的Y字标志，前往宝库就可以用宝窟之钥开门进入了。

在里面可以得到金甲和金武器，还有一些稀有消耗品。

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