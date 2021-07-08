云顶之弈11.14强势上分阵容有哪些 什么阵容上分厉害

2021-07-08 17:44:18 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

云顶之弈11.14版本在游戏中还是有一些比较强势的上分阵容的，这里主要是对征服者进行了加强，那么在当前的11.14版本哪些阵容比较强呢？下面就为大家带来云顶之弈11.14强势上分阵容推荐。

云顶之弈11.14强势上分阵容有哪些

征服者羁绊的提升，直接加强了铁男的强度，而铁男在当前版本依然是一个非常不错的上分阵容，本次改动可能会直接让铁男出现频率大大提升。

屠龙铁男的加强，那么我们不得不说这个毒瘤阵容——重骑人马。人马这个阵容除了在天使强势版本里面比较弱势以外，其他版本都有不错的变现。你说它不强吧，它好像谁都能打得过，但是你说它强吧，但是好像谁也都打不过。

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