魔兽世界9.1游荡者梅莉在哪里 游荡者梅莉坐标多少

漫野奇谭戈尔贡是游戏中一个比较难打的异怪，这个异怪在游戏中还是比较好打的，玩家可以选择先攻击再移动的方法去打这个异怪，而且远程攻击消耗的行动力也是比较小的。漫野奇谭戈尔贡怎么打戈尔贡是比较早期的异怪而且这个异怪也是唯一的高级远程，可以先攻击再移动，远程攻击只消耗一点行动力。玩家可以选择使用远程打一次

2021-06-18 | 0