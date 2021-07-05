魔兽世界9.1统御装备有什么用 统御装备怎么用

2021-07-05 18:16:56 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界9.1中的统御装备是游戏中全新的一种装备，这个装备在游戏中还是比较有用和强势的，下面给大家带来的是魔兽世界9.1统御装备机制讲解。

魔兽世界9.1统御装备有什么用

魔兽世界中的统御装备说白了就和普通装备差不多，不过自带一个插槽。这个插槽是专门插统御宝石的，每三个统御宝石会给你一个效果，类似于套装比套装效果差远了

但是这个效果只在噬渊，克西亚，9.1团本里生效.

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