魔兽世界9.1刻希亚裂隙每日声望可以获得多少

2021-07-05 18:10:22 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

魔兽世界9.1中的刻希亚裂隙每天是可以获得声望的，不过这个声望在游戏中是有一定的上限的，下面给大家分享的是魔兽世界9.1刻希亚裂隙每日声望获取数量介绍。

魔兽世界9.1刻希亚裂隙每日声望获取数量

裂隙有四个圣物任务，总共2000声望。裂隙里每天会刷3~4个大箱子，开的物品纯看脸，一般是150研究点的那种，还有刻土。

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