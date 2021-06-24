DOTA2天陨旦本子330级需要多少钱

DOTA2幽鬼至宝是我们全新的天陨旦勇士令状中的一个奖励，但是等级到330级价格还是不低的，对天陨旦本子330级价格感兴趣的玩家，一起看一下吧。
DOTA2天陨旦本子330级多少钱
1、玩家的本子等级到330级的时候能够得到最终的奖励幽鬼至宝。
2、并且只要到达330级，意味着玩家能够领取勇士令状里面的所有奖励。
3、在勇士令状里面100级的价格为260元，这样一来330级至少需要900元。
4、当然这个价格是纯花钱解锁等级的，不包含玩家完成任务奖励等级。
幽鬼至宝内含：
全新模型和基座
自定义动作和特效
自定义英雄资源
500+至宝专属语音台词
自定义死亡和特殊物品特效
100场比赛分别得到一次杀人如麻连杀纪录可解锁第二款式
以上就是91小编为各位小伙伴带来的DOTA2天陨旦本子330级需要多少钱全部内容了，更多精彩攻略讯尽在91单机。
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